Após condenação, polícia abre processo disciplinar contra delegado

No mês passado, o tribunal manteve a sentença de 10 anos de prisão e perda do emprego ao delegado que comandava a DTE

Por LEONARDO MELO

A Polícia Civil do Amapá instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o delegado Sidney Leite, acusado de envolvimento com a facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA). A portaria que determina a abertura do procedimento foi assinada pelo delegado-geral de Polícia Civil, Cézar Vieira, e publicada esta semana, após comunicação oficial da 3ª Vara Criminal e de Auditoria Militar de Macapá, que solicitou informações sobre eventuais providências administrativas adotadas após o fim do processo criminal.

O PAD foi instaurado com base na condenação criminal de Sidney Leite, ocorrida em outubro de 2024, quando o delegado foi sentenciado a 10 anos de prisão e perda do cargo público. No entanto, a defesa recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), que, em maio deste ano, manteve integralmente a sentença aplicada pela primeira instância.

Sidney Leite, que por anos comandou a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da capital, foi um dos alvos da operação Queda da Bastilha, deflagrada em 2022 pelo Ministério Público do Estado e pela Polícia Federal. As investigações tiveram início após a análise de conversas encontradas no celular de Ryan Richelle de Souza Oliveira, conhecido como Tio Chico, apontado como um dos líderes da FTA. O aparelho foi apreendido dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

De acordo com as investigações, as mensagens indicavam um suposto vínculo associativo entre o delegado e o líder da facção. A defesa do delegado, no entanto, contesta a legalidade das provas obtidas e vem pedindo a anulação de todo o processo.

No âmbito administrativo, o processo disciplinar agora instaurado tem o objetivo de apurar as condutas do delegado sob a ótica funcional e poderá resultar em sanções administrativas, independente da condenação criminal.

A comissão designada para conduzir o PAD é composta pelos delegados Alan Moutinho Albrecht (presidente), Dante José Facchinetti Ferreira e Glémerson Arandes Essi. A comissão terá o prazo de 60 dias para concluir os trabalhos, podendo solicitar diligências e informações a outros órgãos da administração pública.