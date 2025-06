Após receber pedido de garota para comprar lanche, jovem é assassinado a tiros

Crime ocorreu no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem que estudava na Escola Esther da Silva Virgolino foi assassinado com três tiros na noite deste domingo (15) em uma possível emboscada ocorrida no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

As evidências, segundo a polícia, apontam para uma execução, já que a bicicleta de alto valor e o celular da vítima não foram levados pelo atirador.

Lucas Câmara dos Santos, de 16 anos, foi encontrado no meio da rua, já sem vida, na Avenida Pantaleão Gomes de Oliveira com a Pedro Wilson Penafort.

A mãe dele compareceu ao local e informou ao delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que ele havia saído para comprar e levar um lanche a pedido de uma suposta garota.

Depois da entrega, o jovem foi atacado por um desconhecido e atingido por um disparo nas costas e dois na nuca, conforme constatou o perito Odair Monteiro.

Diligências foram feitas pelas polícias Civil e Militar na região, mas a autoria do crime segue como desconhecida.

“As primeiras informações indicam uma execução. A vítima foi atraída pra cá, um bairro onde nem mora, e acabou morta com tiros nas costas e na nuca. A bicicleta, que tem alto valor, e o celular foram deixados no local, o que descarta a hipótese de roubo. Agora, nosso trabalho é descobrir quem atraiu esse adolescente pra cá e qual a motivação do crime”, disse o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios.

Agora, os investigadores buscam saber quem foi a pessoa que atraiu a vítima para o local. O aparelho celular encontrado ao lado do corpo vai ser peça fundamental na elucidação do caso.