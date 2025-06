Árbitra amapaense é alvo de ofensas e sexismo de clube paraense

Daniele Bulhosa foi a 1ª mulher do Amapá a apitar um jogo da Séria A do Campeonato Brasileiro.

Por RODRIGO DIAS

A árbitra amapaense Daniele Bulhosa foi alvo de um ataque gordofóbico e sexista nas redes sociais. O comentário ofensivo foi publicado pelo perfil oficial do Santos Athletico Clube do Pará, em uma postagem que dizia: “Parabéns para árbitra, mesmo grávida segurou o jogo.”

Daniele, que em março de 2024 se tornou a primeira mulher do Amapá a apitar uma partida da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, expressou indignação e surpresa com o ocorrido. Ela afirmou que nunca sequer apitou um jogo do clube paraense, o que torna o comentário ainda mais descabido.

“Esse homem que está agindo contra mim… Não sei quem é. Ele dizendo que ‘tô’ grávida, sabe mais que eu. Não estou grávida, estou buscando minha melhor forma física. Passei dois meses lesionada, tive um estiramento no tendão. Voltar a fazer o que amo não tem preço! Irei buscar ainda mais minha melhor forma física para estar 100%”, desabafou Daniele em entrevista ao portal SelesNafes.com.

A árbitra reforçou seu compromisso com a carreira e com a recuperação plena após a lesão. O comentário foi apagado, e o Santos Athletico Clube do Pará não se pronunciou até o momento.

Em resposta ao caso, a Federação Amapaense de Futebol (FAF) emitiu uma nota de repúdio, classificando a publicação como desrespeitosa e discriminatória, com conotação gordofóbica e sexista.

“O comentário — ‘Parabéns para árbitra, mesmo grávida segurou o jogo’ — carrega conotação gordofóbica e sexista ao sugerir que a árbitra não estaria apta a exercer sua função em campo por estar grávida, ignorando sua qualificação, preparo técnico e a lisura com que conduz as partidas”, afirmou a FAF.

A entidade destacou seu compromisso com a equidade de gênero, o respeito e a valorização da mulher no esporte. Também garantiu que combaterá com firmeza qualquer forma de discriminação, preconceito ou violência simbólica.

A diretoria da FAF informou que solicitará esclarecimentos ao clube envolvido e encaminhará o caso à Comissão de Ética e Disciplina, para apuração e eventual responsabilização conforme o regulamento vigente. A nota finaliza reiterando solidariedade à árbitra Daniele Bulhosa, reconhecendo-a como uma profissional íntegra e competente, com contribuição exemplar para o desenvolvimento do futebol amapaense.