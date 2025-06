Às vésperas do Macapá Verão, Samu Municipal paralisa por falta de ambulâncias

Dívida da Prefeitura com oficina mecânica já passa de R$ 600 mil e deixou a cidade sem as unidades básicas de socorro.

Por RODRIGO DIAS

Às vésperas do aguardado Macapá Verão, a população da capital amapaense se depara com uma grave crise no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) municipal. Todas as quatro ambulâncias de Unidade de Suporte Básico (USB) estão paradas devido à falta de pagamento a uma oficina mecânica, que acumula uma dívida superior a R$ 600 mil por serviços prestados e fornecimento de peças.

A situação, que já se arrasta há cinco meses, deixou Macapá desassistida em atendimentos essenciais, sobrecarregando as unidades de suporte avançado do Estado. Apesar de estarem operando normalmente, essas unidades não conseguem atender à crescente demanda.

Ronaldo Rêgo, proprietário da Oficina Pica-Pau, especializada em manutenção de ambulâncias no bairro Buritizal, relatou o drama vivido pelo setor.

“Tenho aqui quatro ambulâncias do Samu paradas. Tenho carro que distribui vacinas, carros da atenção básica que atendem comunidades. A coisa ficou crítica”, desabafou.

Ele explica que vinha arcando com os custos por conta própria nos últimos meses, na tentativa de não prejudicar a população.

“Mantive por quatro, cinco meses sem receber, em prol da população carente que precisa, mas chegou um ponto em que não consegui mais. Tive que parar. Quero a colaboração do município pra honrar o compromisso, fazer um contrato licitado, na íntegra”, cobrou o empresário.

Até o momento, a Prefeitura de Macapá não se pronunciou sobre o caso.

As quatro ambulâncias de suporte básico do Samu municipal são as que mais realizam atendimentos na capital. No entanto, a Interrupção dos pagamentos à oficina resultou na paralisação total da frota. Há uma semana, três delas já haviam quebrado, e, nos últimos dias, a única que ainda estava em funcionamento também foi desativada.

Cada ambulância atende, em média, 28 ocorrências por dia. Com todas fora de operação, Macapá deixa de responder a cerca de 112 chamadas diárias — um número alarmante, que compromete diretamente a saúde e a segurança da população.

A crise no Samu municipal gerou indignação e levantou questionamentos sobre as prioridades da gestão. Enquanto o serviço essencial de urgência colapsa por falta de pagamento e manutenção, a prefeitura mantém a programação de shows do Macapá Verão, já com contratações realizadas.