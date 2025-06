Assaltante que fugiu após roubo a motorista e deixou irmã para trás é capturado pelo Bope

A abordagem, feita por militares da Rotam, foi possível após levantamentos da inteligência da PM e do 8º Batalhão.

Por OLHO DE BOTO

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu, nesta quinta-feira (19), o foragido da Justiça Gabriel Alves da Costa, o “Gabrielzinho”, detentor de um mandado de prisão preventiva referente a um roubo ocorrido no bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

A abordagem, feita por militares da Rotam/Bope, ao assaltante foi possível após levantamentos da inteligência da PM e do 8º Batalhão.

Gabrielzinho integrava um grupo de assaltantes formado por sua irmã, Larissa Alves da Costa, e pelo cunhado, Lucas Pereira Costa, conhecido como “Girafinha”, que era namorado de Larissa.

Relembre o caso

Em maio deste ano, no bairro Goiabal, os três criminosos simularam uma corrida por aplicativo. Durante a viagem, o motorista foi rendido com facas e obrigado a entregar a direção do veículo aos bandidos.

Naquela noite, os ladrões seguiram viagem com a vítima no banco de trás, mas, em determinado momento, pararam em frente a um comércio. Quando Larissa desceu do carro para comprar cigarros, o motorista aproveitou a distração dos criminosos e conseguiu fugir.

Desesperados, Gabrielzinho e Girafinha deixaram Larissa para trás e, na fuga, colidiram com veículos estacionados nas proximidades de um supermercado, na saída do Goiabal.

Gabriel e Lucas abandonaram o carro roubado e fugiram pela mata. Larissa, por sua vez, foi presa pelos militares do 8º Batalhão enquanto tentava se esconder às margens da Rodovia Duca Serra.

Com a prisão de Gabrielzinho, resta apenas capturar Girafinha.