Bíblia fica intacta após incêndio que destruiu casa de padre; campanha visa reconstrução

Sinistro ocorreu no bairro Goiabal, zona oeste de Macapá, enquanto sacerdote celebrava missa.

Por RODRIGO DIAS

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente a residência do padre Edimundo Feitosa, na última quinta-feira (6), no bairro Goiabal, em Macapá. Apesar da perda total da casa e dos pertences do religioso, um símbolo de fé chamou a atenção: uma Bíblia Sagrada foi encontrada intacta entre os escombros, sem sinais de ter sido atingida pelo fogo.

O incidente aconteceu por volta das 19h30, enquanto o padre Edimundo celebrava uma missa de envio da área missionária Menino Deus, ao lado do bispo Dom Antônio de Assis Ribeiro. A residência, localizada na Avenida Nova Conquista, havia sido ocupada pelo padre há apenas um dia.

“Foi perda total da casa e de todos os bens que estavam lá: eletrodomésticos, móveis, livros, roupas”, relatou Arlene Marta da Silva Gomes, professora e integrante da comunidade Menino Deus. Ela procurou o portal SelesNafes.com para pedir ajuda.

Apesar do momento de dor, Arlene afirmou que a descoberta da Bíblia reacendeu a fé da comunidade.

“É um verdadeiro milagre. Em meio a tanta destruição, a palavra de Deus permaneceu intocada, nos mostrando que a fé é mais forte que qualquer adversidade”, disse, emocionada.

Campanha de reconstrução

Diante da tragédia e do simbolismo da Bíblia preservada, a comunidade lançou uma campanha de arrecadação para reconstruir a residência do padre. O objetivo é erguer uma nova casa definitiva e, se possível, realizar o sonho de construir também a Igreja Menino Deus.

Como ajudar

A forma preferencial de doação é via QR Code em nome da Paróquia São João Batista Piamarta.

Caso não seja possível utilizar o QR Code, as contribuições podem ser feitas por meio do CNPJ da paróquia: 07.814.217/0002-65.

É essencial enviar o comprovante da doação para o número (96) 99117-5410, para que a equipe possa registrar sua ajuda.

A comunidade espera contar com a solidariedade de todos para que o padre Edimundo possa se reerguer e continuar sua missão pastoral.