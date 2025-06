Bolero Neto dá nome a Troféu Imprensa da PM: ‘influenciar novas gerações’

Prêmio Troféu Imprensa Policial foi lançado nesta terça-feira (3) reunindo comunicadores de vários segmentos

Por ANDRÉ SILVA, do The Papo (podcast)

A Polícia Militar do Amapá lançou oficialmente, nesta terça-feira (3), o Troféu Imprensa Policial PM, uma premiação inédita que visa valorizar o trabalho da imprensa na cobertura das ações da corporação. A grande homenagem desta primeira edição é a escolha do nome do jornalista Bolero Neto, ícone da crônica policial no estado, que agora batiza o troféu.

O evento de lançamento ocorreu no bairro Jardim Marco Zero, em Macapá, e contou com a presença de autoridades militares, profissionais da comunicação e familiares do jornalista. A cerimônia oficial de entrega do prêmio será realizada em 2026. O edital com regras, critérios e categorias será publicado nos próximos dias.

Segundo o major Alex Sandro, coordenador da iniciativa, o troféu tem o objetivo de reconhecer a atuação responsável e construtiva da imprensa. A premiação contemplará quatro categorias: melhor cobertura de operações policiais, melhor matéria sobre prevenção à violência, destaque em jornalismo comunitário e cidadania, e melhor produção em mídias digitais.

“É importante que a Polícia Militar homenageie esse grande ícone do jornalismo policial amapaense”, afirmou o major, destacando a unanimidade na escolha do nome de Bolero Neto.

Aos 82 anos, o jornalista se emocionou durante seu discurso ao lembrar da trajetória profissional e do impacto que a informação pode ter na sociedade.

“Que possamos influenciar novas gerações para que o futuro seja mais promissor, com mais segurança para todos”, refletiu.

Em maio, o Portal SelesNafes.Com contou a trajetória do jornalista pioneiro no jornalismo policial digital, que luta contra o Alzheimer.

O comandante-geral da PM, coronel Costa Júnior, também destacou a relevância do homenageado e da imprensa para a missão da corporação.

“Não se teve dúvida no Comando quanto ao nome do Bolero. Em respeito à história dele e em respeito ao trabalho que a própria imprensa já faz na divulgação das ações da PM. Nós só temos a agradecer”, concluiu.