Boliviano acusado de matar estudante de medicina amapaense é indiciado por feminicídio

A Justiça da Bolívia indiciou formalmente por feminicídio o adolescente acusado de matar a estudante de medicina amapaense Jenife Silva, de 37 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (16) pela família da vítima, por meio das redes sociais.

De acordo com a advogada Darly Franco, que acompanha o caso no país vizinho, a formalização do indiciamento foi possível após a apresentação de provas contundentes que sustentam a acusação, apesar do autor ser menor de idade.

“Deus está agindo. Essa é a primeira de muitas vitórias”, escreveu um familiar, que destacou que a decisão representa um avanço importante na luta por justiça, mas que o processo ainda segue em tramitação na Justiça boliviana.

Jenife era natural de Santana, a 17 km de Macapá, no Amapá, e foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde cursava os últimos períodos de medicina. Ela havia concluído todas as disciplinas e aguardava apenas o certificado de conclusão. Mãe de dois filhos, a estudante foi brutalmente assassinada, gerando comoção e mobilização tanto no Brasil quanto no exterior.

O acusado, que é boliviano e menor de idade, segue apreendido em um centro de reabilitação para adolescentes. Desde o início, a família de Jenife precisou enfrentar inúmeros desafios, inclusive financeiros, para garantir o andamento do processo no país vizinho. Somente com os custos advocatícios, foram gastos cerca de R$ 17,5 mil, além das despesas com uma nova autópsia, necessária devido à ausência de elementos periciais na investigação inicial conduzida pelas autoridades locais.

O corpo de Jenife chegou ao Amapá no dia 23 de abril e foi sepultado em Santana no dia seguinte.