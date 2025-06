Buscas por motorista que se desequilibrou de balsa e caiu no Rio Amazonas seguem

Balsa é da empresa amapaense Nortelog, sediada na Região Metropolitana de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

As buscas pelo motorista conhecido como “Baiano”, desaparecido no Rio Amazonas na última segunda-feira (9), seguem intensas nesta terça-feira (10). O caso ganhou repercussão nas redes sociais e mobiliza equipes de resgate.

Baiano estava a bordo de uma balsa que partiu do Pará com destino ao município de Santana, no Amapá, quando o incidente ocorreu. Segundo informações preliminares, ele teria se desequilibrado e caído no rio enquanto tentava pegar água com um balde, sendo levado pela correnteza.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o paradeiro do motorista nem sobre a localização exata do ponto onde ele caiu.

A situação tem gerado grande comoção, e imagens de Baiano estão sendo amplamente compartilhadas nas redes sociais. Um vídeo gravado por um homem que aparenta conhecê-lo mostra a aflição e a preocupação diante do ocorrido, o que aumentou ainda mais a visibilidade do caso.’

A reportagem tentou contato com a NorteLog, empresa responsável pela balsa, mas não obteve retorno. Uma fonte próxima à empresa informou que o empreendimento ainda não irá se manifestar publicamente sobre o desaparecimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá foi acionado para atuar nas buscas, que contam com o apoio de uma lancha da Marinha e outra da própria empresa. Uma equipe de mergulhadores especializados foi enviada ao local para realizar o chamado “resgate tubarão”.

A reportagem segue acompanhando o caso.