Calor no aeroporto: NOA alega ‘oscilações de energia’, mas nega acesso a equipes da Equatorial

Por SELES NAFES

Após a repercussão de uma reportagem publicada pelo Portal SelesNafes.Com sobre a falta de ar-condicionado no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre, a concessionária responsável pela administração do terminal, o consórcio Norte da Amazônia Airports (NOA), se manifestou nesta terça-feira (10) e responsabilizou supostas oscilações no fornecimento de energia elétrica como causa do problema. A CEA Equatorial negou que ocorrências tenham provocado algum dano no sistema de climatização do terminal.

De acordo com a nota divulgada pela NOA, variações no sistema de energia nas últimas semanas provocaram falhas em diversos equipamentos do aeroporto, incluindo a climatização, sistema informativo de voo (SIV), esteiras de bagagem, pontes de embarque e iluminação automatizada.

“A concessionária já tomou todas as providências para realização dos reparos e está atuando para restabelecer integralmente os serviços com a maior brevidade possível”, informou o consórcio, que também destacou estar em diálogo com a fornecedora de energia para evitar que novas falhas ocorram.

A reportagem do Portal SelesNafes.Com, publicada ontem (9), revelou que o terminal está há pelo menos três semanas sem ar-condicionado, causando desconforto em passageiros. Um vídeo gravado na madrugada de sábado (7) pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) mostrou o salão de embarque lotado e com passageiros suando enquanto aguardavam os voos.

Sem autorização

Procurada, a CEA Equatorial informou que atendeu solicitação da NOA e realizou análises técnicas no local. Contudo, não identificou ocorrências que possam ter impactado a qualidade do fornecimento de energia.

“A manutenção dos circuitos elétricos internos do aeroporto é de responsabilidade exclusiva da NOA. Mesmo assim, a CEA Equatorial se colocou à disposição para auxiliar na análise dos problemas citados. Contudo, até o momento, mesmo após 3 (três) tentativas, a NOA não permitiu a entrada da distribuidora na subestação particular do aeroporto“.

A situação tem gerado críticas nas redes sociais e mobilizado autoridades. Em abril, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido) já havia cobrado providências da NOA após o desabamento parcial do forro de um dos túneis de embarque. Embora a empresa tenha anunciado investimentos no aeroporto, até o momento ainda não há sinais visíveis de obras em andamento.