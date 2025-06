Capuchinhos inaugura nova clínica oftalmológica e fisioterapia gratuitas com emenda parlamentar

Recurso parlamentar foi destinado pelo deputado federal do Amapá, Dorinaldo Malafaia.

Da REDAÇÃO

O Centro de Promoção Humana Frei Daniel Samarate, mais conhecido como Capuchinhos, deu um importante passo na ampliação dos serviços de saúde oferecidos à população. Na última sexta-feira (30), foi inaugurada a nova clínica oftalmológica da instituição, além de um moderno serviço de fisioterapia e a entrega de espaços completamente reformados, incluindo a recepção, que agora conta com ambiente climatizado.

As melhorias foram viabilizadas por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, destinada pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT). Os recursos permitiram a construção de novos consultórios, a modernização da estrutura física do centro e a aquisição de equipamentos médicos. A iniciativa contou ainda com o apoio financeiro da Assembleia Legislativa do Amapá, que contribuiu para a compra de aparelhos utilizados nos novos serviços.

A entrega das novas instalações foi marcada por uma cerimônia que reuniu representantes da instituição, autoridades e membros da comunidade atendida pelo Capuchinhos, que há anos desempenha papel fundamental na oferta de serviços sociais e de saúde no estado.

Para o deputado Dorinaldo Malafaia, os investimentos refletem o compromisso com políticas públicas voltadas a quem mais precisa. “É uma alegria imensa ver que os recursos que destinamos ao Capuchinhos estão se transformando em mais saúde e dignidade para quem mais precisa. Esse é o nosso sentimento: que essa parceria está, de fato, fazendo a diferença na vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.