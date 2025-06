Carregamento de cocaína apreendido no AP está avaliado em R$ 170 milhões

Polícia deu detalhes da apreensão de 400 kg ocorrida na comunidade de Abacate da Pedreira, distrito de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil do Amapá, em ação conjunta com a Polícia Federal, realizou na última quarta-feira (4) a maior apreensão de drogas da história do estado.

Cerca de 400 quilos de cocaína foram interceptados na comunidade de Abacate da Pedreira, distrito de Macapá localizado a aproximadamente 40 quilômetros da capital.

A carga foi avaliada em R$ 14 milhões no mercado nacional e impressionantes R$ 170 milhões no mercado internacional.

Segundo o delegado-geral Ronaldo Coelho, a operação integra o programa Amapá Mais Seguro, que visa fortalecer o combate ao crime organizado. Ele destacou que, no ano passado, o programa já havia registrado um recorde anterior, com a apreensão de 218 quilos de entorpecentes em Laranjal do Jari.

“Isso representa um golpe significativo no crime organizado”, enfatizou Ronaldo Coelho.

‘Toca’ na mata

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil. De acordo com o delegado Leonardo Alves, a operação teve início às 7h da manhã de quarta-feira e se estendeu até as 2h da madrugada desta quinta-feira (5).

“A droga foi encontrada em uma casa no meio da mata, usada como esconderijo. Ela chegou ao local aos poucos”, detalhou Alves.

Durante a operação, duas pessoas foram conduzidas à delegacia como testemunhas, e uma embarcação foi apreendida.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) atribui o êxito da ação ao investimento em equipamentos e reforço no efetivo policial. A investigação que levou à apreensão durou cerca de uma semana.

Há suspeitas de que a droga tenha chegado ao Amapá por meio do Rio Amazonas, apontando para uma possível rota internacional de tráfico. A origem exata e o destino final da carga ainda estão sendo investigados.

O entorpecente será encaminhado à Polícia Técnico-Científica (Politec) para perícia e pesagem. Em seguida, será incinerado. As investigações prosseguem para identificar e prender todos os envolvidos no esquema criminoso.

No acumulado de um ano, a Denarc já soma a apreensão de mais de uma tonelada de drogas no estado, reforçando o compromisso das forças de segurança em desarticular o tráfico de entorpecentes no Amapá.