Clécio entrega 28 ambulâncias para hospitais e UPAs do Amapá

Veículos de suporte avançado começaram a ser distribuídos para unidades nesta segunda-feira (9).

As 28 novas ambulâncias anunciadas no domingo (8) pelo governador Clécio Luís para reforçar o atendimento de urgência e emergência na rede hospitalar estadual, começaram a ser entregues nesta segunda-feira (9). A ação faz parte da estratégia de renovação e ampliação da frota de veículos que atendem hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Mistas de Saúde em todo o estado.

As ambulâncias, todas zero quilômetro e com suporte avançado, estão sendo distribuídas para unidades da capital e do interior. A medida contempla tanto a substituição de veículos antigos em hospitais que já possuíam ambulâncias, quanto o envio de unidades para estabelecimentos de saúde que ainda não contavam com esse serviço essencial.

Em Macapá, já foram beneficiados o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), o Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), a UPA da Zona Norte e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estadual. No interior, receberam os novos veículos o Hospital Estadual de Oiapoque, a UPA de Laranjal do Jari e as Unidades Mistas de Saúde de Calçoene e do município de Amapá.

“São veículos de suporte avançado, zero quilômetro, para atender bem a população de todo o Amapá. É isso que a gente vai continuar fazendo: investindo na saúde pública em todas as áreas, sobretudo na alta e média complexidade, para que a gente possa atender bem e seguir salvando vidas, que é isso que nós queremos”, afirmou Clécio.

Com a nova frota, o governo espera garantir mais agilidade e segurança no transporte de pacientes, especialmente em situações de emergência, além de ampliar a cobertura dos serviços de saúde nas regiões mais distantes.