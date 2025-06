Clube paraense se desculpa, mas insite em criticar sobrepeso de árbitra amapaense

Por SELES NAFES

Após repercussão nacional de um comentário ofensivo contra a árbitra amapaense Daniele Bulhosa, o Santos Athletico Clube do Pará enviou uma nota oficial ao Portal SelesNafes.Com na qual pede desculpas, mas insiste em críticas à condição física da profissional. O caso gerou as mais diversas reações nas redes sociais e levou a Federação Amapaense de Futebol (FAF) a emitir uma nota de repúdio.

A polêmica começou após o perfil oficial do clube paraense publicar: “Parabéns para a árbitra, mesmo grávida segurou o jogo”, em referência ao duelo contra o Clube do Remo, válido pela Série B do Campeonato Paraense. A frase, considerada por muitos como gordofóbica e sexista, gerou revolta e críticas à postura do clube.

Em sua manifestação, o Santos Athletico Clube afirmou que a publicação foi baseada em informações de um diretor da federação, segundo as quais a árbitra estaria grávida.

“Se ela, por estar acima do peso, se ofendeu, pedimos desculpas”, diz o trecho da nota. Contudo, o clube seguiu com críticas ao desempenho da arbitragem no estado do Amapá.

“Vale ressaltar que a mesma não passou no teste para árbitros da CBF e continua atuando no Amapá, mostrando o total desrespeito de quem organiza o campeonato com nosso futebol. Esperamos que o próximo elogio seja por ela estar em boas condições físicas e técnicas, e que a arbitragem amapaense pare de ser notícia negativa a nível nacional”, concluiu a diretoria.

Daniele Bulhosa, que em março de 2024 se tornou a primeira mulher amapaense a apitar uma partida da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, falou com o Portal SN se disse surpresa e indignada com o comentário. Em entrevista ela desabafou:

“Não sei quem é. Ele dizendo que tô grávida, sabe mais que eu. Não estou grávida, estou buscando minha melhor forma física. Passei dois meses lesionada, tive um estiramento no tendão. Voltar a fazer o que amo não tem preço! Irei buscar ainda mais minha melhor forma física para estar 100%.”

A árbitra também esclareceu que nunca apitou jogos do Santos Athletico Clube, o que torna o ataque ainda mais infundado.

Diante do caso, a FAF emitiu uma nota de repúdio na qual classificou a publicação como desrespeitosa e discriminatória.

O comentário ofensivo foi posteriormente apagado, mas a repercussão segue movimentando os bastidores do futebol regional e nacional.