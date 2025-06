Com 1ª parcela do 13º salário nesta terça, Amapá ‘injeta’ R$ 146 mi na economia

Iniciativa contribui diretamente para o aquecimento da economia, especialmente nos setores do comércio e de serviços.

Está confirmada pra esta terça-feira (10) a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais do Amapá. A medida vai beneficiar 37.906 servidores ativos, entre efetivos e comissionados, e representa uma injeção financeira de aproximadamente R$ 146 milhões na economia local.

O valor depositado corresponde a 50% do 13º salário e será pago sem descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que representa um alívio no bolso dos trabalhadores em um momento importante do calendário financeiro estadual.

Segundo o Executivo, além de valorizar o funcionalismo, a iniciativa contribui diretamente para o aquecimento da economia, especialmente nos setores do comércio e de serviços.