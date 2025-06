Com aeroporto ainda no calor, administradora é notificada pelo Procon

Nas últimas semanas, é comum ver passageiros visivelmente incomodados com o calor.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Mesmo após semanas de reclamações e repercussão negativa, o Aeroporto Internacional de Macapá segue operando sem climatização adequada, provocando desconforto entre passageiros e funcionários. Diante da situação, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP) realizou uma fiscalização no local, nesta terça-feira (10), e notificou a empresa responsável pela administração do terminal.

A concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), que administra o aeroporto desde 2022, terá 20 dias para apresentar um relatório explicando as causas da falha na refrigeração e as providências adotadas para restabelecer os serviços.

A falta de ar-condicionado persiste há pelo menos três semanas, como mostrou reportagem do portal SelesNafes.Com, que acompanha o caso. Um vídeo gravado pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), no último sábado (7), mostrou o saguão de embarque lotado e passageiros visivelmente incomodados com o calor.

Em nota divulgada nesta terça-feira, a NOA atribuiu o problema a supostas oscilações no fornecimento de energia elétrica, que teriam afetado diversos sistemas do terminal, incluindo a climatização, as esteiras de bagagem, a iluminação automatizada e as pontes de embarque.

No entanto, a CEA Equatorial, responsável pela distribuição de energia no Amapá, negou qualquer problema no fornecimento e informou que realizou análises técnicas no aeroporto a pedido da própria NOA. Segundo a distribuidora, não foram identificadas ocorrências que justifiquem a pane nos equipamentos. A CEA também afirmou que tentou, por três vezes, acessar a subestação do aeroporto para uma verificação mais aprofundada, mas teve a entrada negada pela concessionária.

O caso vem gerando críticas nas redes sociais e mobilizando autoridades. Em abril, o senador Randolfe Rodrigues já havia cobrado explicações da NOA após o desabamento parcial do forro de um dos túneis de embarque. Apesar dos anúncios de investimentos no terminal, não há, até o momento, sinais concretos de obras em andamento.

O Procon-AP informou que continuará acompanhando o caso e poderá adotar novas medidas caso a resposta da administradora não seja considerada satisfatória.