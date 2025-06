Com ‘meninos da bola’ em casa, mãe de adolescente morto em ação policial é presa

A mulher foi presa pela equipe da 8ª DPC no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá.

A mãe de um dos 7 mortos na ação policial de 4 de maio no Bairro Pantanal foi presa na manhã desta quarta-feira (4), por ordem da Justiça do Amapá. A prisão ocorreu na casa dela, localizada no Parque dos Buritis, zona norte de Macapá, durante ação da 8ª Delegacia da Polícia Civil.

De acordo com o delegado Dante Ferreira, Maria Jucicleia da Costa Dias, de 46 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas judiciais. Ela foi condenada a 6 anos e 4 meses em regime semiaberto por um roubo cometido em 2013, quando, ao lado de uma comparsa, entrou armada com faca em um comércio no bairro Jardim Felicidade I e roubou o celular de uma vendedora. Ambas foram presas em flagrante logo após o crime.

“Após o cumprimento de um período da pena, ela foi beneficiada com o regime aberto, no entanto, por não cumprir as condições, foi expedido novamente o mandado de prisão, que nós cumprimos hoje”, detalhou o delegado.

A prisão de Maria Jucicleia ocorre exatamente um mês após a morte do filho dela, Max Dias Tolosa, de 17 anos, em uma operação da PM contra o tráfico de drogas.

O caso, que aconteceu naquela madrugada, no Bairro Pantanal, ganhou repercussão nacional e motivou protestos por parte de familiares dos mortos, que acusam os policiais de uso excessivo da força.

Todos os homens baleados estariam dentro de um veículo, supostamente ligados a um time de futebol amador. A ação da PM está sob investigação da Polícia Civil.

Durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram na casa da mulher um grupo de rapazes. Questionada sobre quem eram, ela respondeu: “são os meninos da bola”, segundo o delegado.

“Os agentes estranharam bastante. No interior da residência havia vários indivíduos suspeitos. Quando perguntaram quem eram, ela falou simplesmente que eram ‘meninos da bola’, ‘moleques da bola’. A equipe checou a identidade de todos e confirmou que não havia mandado em aberto. Eles ficaram na residência”, afirmou Dante Ferreira.

Ele ainda comentou, desconfiado, o uso da expressão: “Antes diziam que era estudante. Agora, parece que virou moda dizer que é jogador de futebol. Todo mundo agora é ‘menino da bola’”, questionou.

Maria Jucicleia será apresentada ainda hoje à Justiça em audiência de custódia.

Atendimento médico

Quando a condenada era conduzida ao Ciosp do Macapaba, onde fica sediada a 8ª DPC, ela alegou que estava passando mal e precisava de socorro. Os policiais então entraram em uma unidade do Corpo de Bombeiros na zona norte, onde há uma pequena base do Samu. Lá, Maria recebeu suporte médico.