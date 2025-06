Com quase meio bilhão em obras, aeroporto de Belém se prepara para a COP 30

As intervenções fazem parte da Fase 1-B do contrato de concessão da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pela gestão do terminal.

Por PEDRO PESSOA, correspondente do Portal SN em Belém (PA)

Faltando poucos meses para a realização da COP 30, a Conferência do Clima da ONU, Belém acelera os preparativos para receber chefes de Estado, delegações internacionais e milhares de visitantes. Um dos principais portões de entrada da capital paraense, o Aeroporto Internacional de Belém passa por um amplo processo de modernização, com investimentos que ultrapassam R$ 450 milhões.

As intervenções fazem parte da Fase 1-B do contrato de concessão da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pela gestão do terminal – a mesma que administra o aeroporto de Macapá.

As obras incluem a ampliação do terminal de passageiros, reestruturação das áreas de embarque, nova praça de alimentação e melhorias nos sistemas de climatização, acessibilidade e energia — que passa a ser 100% renovável.

Ampliação e conforto

As áreas de embarque, por exemplo, serão ampliadas de 1.593 m² para mais de 4.300 m², com a criação de dois novos mezaninos e expansão do saguão principal para 3.380 m². Os destaques incluem ainda banheiros acessíveis, espaços para amamentação, fraldários, sinalização visual renovada e mobiliário mais moderno.

Para profissionais que atuam no setor aéreo, como o agente de voos Grégory Ferreira, as melhorias devem facilitar a operação durante a conferência. No setor desde 2009, ele avalia que o aumento da capacidade e a reestruturação interna vão ajudar a dar conta do fluxo intenso de passageiros esperado para o evento.

Apesar do otimismo, Grégory demonstra preocupação com os prazos. Para ele, o tempo é curto e as obras precisam acelerar.

“O tempo está apertado, falta muita coisa. Esperamos que as autoridades façam sua parte com responsabilidade para garantir uma logística à altura do evento”, alerta.

Ele também chama a atenção para o custo das passagens aéreas, que já estão em patamares elevados.

“As tarifas promocionais e programadas já foram praticamente todas adquiridas. Quem quiser participar da COP precisa se antecipar para não pagar caro”, recomenda.

Pista e segurança operacional

As obras não se limitam ao terminal. O pátio e a pista de pouso e decolagem também estão sendo modernizados. Entre as melhorias, estão a construção de novas posições de estacionamento para aeronaves, instalação de sistemas de balizamento noturno automatizado e de aproximação de precisão, além da restauração dos pavimentos e da sinalização horizontal.

O objetivo é garantir mais segurança, eficiência nas operações e qualificar o aeroporto para receber novos voos, inclusive rotas internacionais.

Expectativa

Para quem vive o dia a dia do aeroporto, como o taxista Cláudiomar Lopes, há 42 anos na cooperativa local, as reformas são bem-vindas, embora ele acredite que ainda há muito por fazer.

“A expectativa é de que melhore. Não só o aeroporto, mas tudo ao redor. O sistema ainda está meio desorganizado, mas torcemos para que, até a COP, tudo esteja pronto para acolher bem quem chega”, afirma.

Prazo antecipado

Inicialmente previstas para serem concluídas em maio de 2026, as obras tiveram o cronograma antecipado para 2025, após articulações entre a NOA e o governo federal. O objetivo é garantir que a infraestrutura esteja adequada já a tempo da COP 30, que ocorrerá em novembro deste ano.