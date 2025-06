Com temas como direitos autistas e luta das mulheres grupos juninos emocionam na 1ª noite de disputas

Apresentações levaram o público à reflexão sobre temas atuais durante o 6º Festival Sandro Rogério.

Da REDAÇÃO

A primeira noite de disputas do VI Festival Municipal Sandro Rogério, realizada neste sábado (28), dentro da programação do Arraiá do Povo 2025, foi marcada por apresentações que, além de coreografias envolventes e trajes típicos, emocionaram o público ao abordarem temas sociais profundos, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a preservação ambiental e a luta histórica das mulheres por direitos.

Montada pelo Governo do Amapá no quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), no bairro São Lázaro, a Cidade Junina recebe seis dias de evento gratuito, com investimentos do Estado e apoio dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues. Ainda na noite de sábado, o público também dançou ao som de Forró do Quero Mais e Banda Nativu’s.

Entre os grupos que passaram pela arena, a quadrilha Simpatia da Juventude emocionou com o tema “Autismo, o mundo azul da fera”. Com 31 integrantes, a apresentação trouxe para o centro da festa junina a conscientização sobre o TEA, com coreografias que retrataram características como ações repetitivas e hiperfoco. As roupas também carregaram simbolismo: o azul dos cavalheiros referenciava a maior incidência do transtorno entre homens, enquanto o rosa das damas simbolizava o cuidado e o amor dedicados às pessoas autistas.

Já a quadrilha Revelação levou à arena o tema “Beleza Tucuju”, exaltando a natureza do Amapá — reconhecida por possuir a cobertura florestal mais preservada da Amazônia — e elementos da cultura local, como o Marabaixo. A apresentação também fez referência ao protagonismo que o estado deverá assumir durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro deste ano, em Belém (PA).

Fechando a noite, a quadrilha Luar do Sertão, atual campeã do festival, surpreendeu com o tema “As Bruxas Estão Soltas”. O grupo apresentou um enredo crítico e poético sobre o estigma atribuído às mulheres ao longo da história, especialmente aquelas que ousaram ser livres, inteligentes ou simplesmente diferentes. Com 23 integrantes, a apresentação denunciou a perseguição sofrida por mulheres e celebrou as conquistas femininas. O grupo representa os bairros Santa Inês, Beirol e o Habitacional Mucajá, em Macapá.

O resultado com o anúncio das vencedoras desta edição do Festival Sandro Rogério deve ser divulgado ainda neste domingo (29).

Festivais

O Arraiá do Povo 2025 do Governo do Estado reúne em um único espaço as três principais competições juninas do Amapá: o 6º Festival Municipal Sandro Rogério, promovido pela Liga Junina de Macapá (Ligajum); o 7º Forrozão do Primo Sebastian, organizado pela Federação das Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap); e o 16º Arraiá no Meio do Mundo, realizado pelo Instituto Sociocultural Arraiá no Meio do Mundo (Fefap).