Êxodo 7

Algumas pessoas têm um coração tão duro, que são incapazes de reconhecer e acatar certas verdades. No Êxodo 7, vemos a progressão do endurecimento do coração do rei do Egito, que se recusava a libertar o povo hebreu mesmo diante dos sinais que Deus mostrou por meio de Moisés. Cada vez que dizemos ‘não’ à voz de Deus, nos tornamos mais insensíveis. Veja a análise e tenha uma ótima quinta-feira (12) com o nosso Senhor Jesus!