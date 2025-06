Corrida Contra o Feminicídio entra no calendário oficial do Amapá

Projeto de lei de autoria da deputada Aldilene Souza (PDT) foi sancionado pelo governador Clécio. Evento será realizado sempre no Agosto Lilás

O governador Clécio Luís sancionou, nesta segunda-feira (16), a Lei Ordinária nº 3.261/2025, que institui oficialmente no calendário de eventos do Estado a Corrida Contra o Feminicídio. A ação será realizada anualmente durante o mês de agosto, em alusão à campanha Agosto Lilás, dedicada à conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher.

A proposta é de autoria da deputada estadual Aldilene Souza (PDT), que celebrou a sanção destacando o simbolismo da iniciativa.

“Essa lei é um grito coletivo por justiça. A corrida é de suma importância para a conscientização e o combate ao feminicídio no Amapá. Não se trata apenas de um evento esportivo, mas de um símbolo de resistência. Sempre acreditei que, com muito trabalho e articulação, é possível ampliar as políticas públicas. Fico feliz em protagonizar esse avanço no nosso estado”, afirmou a parlamentar.

Com a inclusão no calendário oficial, a Corrida Contra o Feminicídio passa a integrar o conjunto de ações voltadas à proteção da mulher e ao fortalecimento de políticas públicas de prevenção à violência de gênero no Amapá.