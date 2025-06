Êxodo 6

O sofrimento e a crueldade do mundo são um dos argumentos mais poderosos contra a existência de Deus. Esse é o principal tema do livro A Cabana, onde o personagem sofre uma terrível perda e passa a questionar o Criador. Em Êxodo 6, Moisés também havia sofrido um duro golpe na tentativa de libertar o povo, mas recebeu uma nova mensagem de Deus. Tenha uma ótima quarta-feira (11) com nosso Senhor Jesus!