Criança de 3 anos morre em incêndio no Jari

A residência, uma palafita de dois andares, foi completamente destruída.

Por OLHO DE BOTO

Uma menina de apenas 3 anos morreu durante um incêndio de grandes proporções que destruiu uma residência na madrugada desta sexta-feira (13), em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. A tragédia aconteceu por volta de 0h30, na Rua do Amor, em uma área alagada do bairro Agreste.

A casa atingida pelas chamas era uma palafita de dois andares, construída sobre um alagado com cerca de um metro de profundidade. Segundo o proprietário do imóvel, o fogo se espalhou rapidamente e comprometeu toda a estrutura da residência, que desabou por completo.

No momento do incêndio, havia 3 crianças na casa, incluindo um recém-nascido, filho do proprietário. Com ajuda de populares, duas delas foram resgatadas. Mas, as labaredas avançaram muito rápido e, por isso, não foi possível retirar a criança de 3 anos a tempo.

“Havia no local um adulto e mais três crianças. Com a ajuda de populares, esse adulto e mais duas crianças foram retirados da edificação. Infelizmente, quando foram tentar fazer o resgate da terceira criança, a edificação desabou”, lamentou o capitão Anthony Duarte, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

As causas do fogo ainda são investigadas pelas autoridades.