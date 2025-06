Denarc encontra 10 kg de cocaína debaixo do assoalho de ‘biqueira’ na Rua do Copala

Operação ocorreu em região dominada pelo tráfico de drogas no bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma operação policial resultou na apreensão de mais de 10 quilos de drogas e na prisão de dois homens, na tarde de quarta-feira (19), no bairro Muca, zona sul de Macapá.

A ação aconteceu em um imóvel localizado na Rua do Copala, área já conhecida pelas forças de segurança como ponto de venda e consumo de drogas – popularmente chamado de ‘biqueira’.

De acordo com a polícia, o local já havia sido alvo de outras operações e voltou a ser investigado após denúncias anônimas indicarem que funcionava novamente como depósito de entorpecentes. As informações apontavam, ainda, intensa movimentação de possíveis usuários na região.

Durante a abordagem, os agentes encontraram pequenas porções de crack dentro da residência. As buscas foram estendidas para uma área de ponte e um trecho de lago, onde, embaixo do assoalho de outra casa, foram localizadas cubas térmicas contendo diversos tabletes de cocaína. A droga totalizou mais de 10 quilos.

Os dois homens presos em flagrante foram conduzidos para a delegacia, onde o procedimento de prisão foi lavrado. Eles devem passar por audiência de custódia. O material apreendido será encaminhado para incineração, após autorização judicial.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, com apoio da Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais (CORE) e do Núcleo de Operações com Cães (NOC/K9), unidades da Polícia Civil do Amapá.