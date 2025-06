Deputado processa Gilvam por ataques em vídeo nas redes sociais

Trecho do vídeo onde Gilvam faz duras ofensas. Atual presidente do MDB quer a condenação do ex-aliado

Por SELES NAFES

A crise interna no MDB do Amapá ganhou um novo capítulo. O deputado federal Acácio Favacho, atual presidente estadual da legenda, decidiu processar criminalmente o ex-senador Gilvam Borges, que presidiu o partido até o início de 2023. A ação foi motivada por declarações ofensivas feitas por Gilvam (hoje no Avante) em um vídeo publicado nas redes sociais, após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) rejeitar a prestação de contas do MDB referente ao exercício de 2023.

Na época, o Portal SelesNafes.Com noticiou que o tribunal encontrou irregularidades e ausência de documentos contábeis, o que gerou a condenação do partido. A rejeição das contas ocorreu logo após Gilvam Borges ser destituído da presidência do MDB, em uma articulação política liderada por Acácio Favacho. Desde então, a relação entre os dois se deteriorou e passou a ser marcada por ataques públicos de Gilvam.

Em nota divulgada após a condenação, a direção atual do MDB atribuiu os problemas nas contas à gestão de Gilvam, o que intensificou o embate. Poucos dias depois, o ex-senador gravou e publicou um vídeo nas redes sociais, onde, sem citar o nome do deputado, fez insinuações e ataques diretos, chamando o adversário de “sicofanta”, “parlapatão”, “menino pimbudo”, além de insinuar o uso de drogas e a prática de crimes como extorsão de prefeituras.

“Assume teus B.O”, diz Gilvam no vídeo, expressão popular que, segundo a equipe jurídica de Acácio, deixa evidente que o conteúdo era direcionado ao deputado. Comentários de internautas na postagem, que identificam Acácio como o alvo das ofensas, também são citados no processo.

Acácio argumenta que Gilvam já foi condenado anteriormente por danos morais em sete processos, e que o novo episódio reforça o comportamento reiterado do ex-senador de ferir a honra de adversários políticos.

“A potencialidade de visualização de terceiros, inerente às redes sociais, agrava o crime”, diz trecho da ação, que destaca que Gilvam possui mais de 31 mil seguidores e o vídeo já foi visto por mais de 27 mil pessoas.