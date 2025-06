Deputados diplomados esperam ser empossados antes do recesso

Aline Gurgel avaliou que a Câmara cumpre papel natural ao ajuizar recursos e realizar ritos

Por SELES NAFES

Os quatro deputados federais diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) entregaram ontem (11), à presidência da Câmara, requerimento para serem empossados nos mandatos. Por enquanto, os cargos continuam sendo ocupados pelos parlamentares que tiveram a eleição anulada após a retotalização dos votos.

Professora Marcivânia (PTdoB), Aline Gurgel (REP), André Abdon (PP) e Paulo Lemos (PSOL) chegaram juntos à Câmara e foram recebidos pela direção da Casa.

Até agora, dos estados que tiveram bancadas afetadas pelo novo entendimento do STF sobre as sobras eleitorais, somente o Amapá já cumpriu a ordem de retotalizar os votos. O tribunal do DF marcou para o dia 17, e o do Tocantins para o dia 30 de junho.

Para Aline, a Câmara está agindo corretamente ao recorrer da decisão do STF.

“Se fosse ao contrário, eu ficaria satisfeita, porque afinal a Câmara é um colegiado”, avaliou Aline.

Para ela, a Câmara está agindo como o esperado ao fixar prazos e realizar ritos.

“É que no Amapá nós temos uma situação diferenciada, por ter sido o primeiro a retotalizar os votos. O TRE já notificou a Câmara informando que retotalizou e diplomou os eleitos. A partir de agora começam os prazos para que eles (os que estão saindo) oficializem suas defesas”, informou a deputada diplomada.

“Os prazos são curtos, então acredito que antes do recesso de julho todos os procedimentos já tenham sido cumpridos”, acrescentou.