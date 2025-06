Dois são presos após GTA encontrar drogas, arma e dinheiro sob assoalho

Operação ocorreu no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá, e contou com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Ferreira Gomes.

Por JONHWENE SILVA

Uma operação do Grupamento Terrestre do Grupo Tático Aéreo (GTA), com apoio da Polícia Civil de Ferreira Gomes, resultou na prisão de dois homens acusados de tráfico de drogas em Macapá.

A ação aconteceu na zona sul da capital, na sexta (13), e teve como alvo pontos de venda de entorpecentes identificados a partir de informações repassadas pela delegacia do município de Ferreira Gomes, a 140 quilômetros de Macapá.

De acordo com a polícia, as denúncias apontavam intensa comercialização de drogas em uma área de pontes no Bairro Congós. No local, os policiais do GTA localizaram e prenderam Jorge Luiz Rodrigues dos Santos, de 32 anos, que foi flagrado traficando em plena luz do dia. Ele não esboçou reação no momento da abordagem e já possui passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen) pelo mesmo crime.

Durante a prisão, Jorge informou aos policiais que uma quantidade maior de drogas, além de armas e dinheiro, estava escondida na casa de sua irmã, localizada no Bairro Novo Buritizal. O material estava acondicionado dentro de um balde, embaixo do assoalho da residência.

Ao verificar o local, a equipe do GTA encontrou um revólver calibre 38, dois tabletes de crack, várias porções menores do mesmo entorpecente e também de maconha, além de balanças de precisão e mais de R$ 3,5 mil em dinheiro trocado – característica comum do comércio de drogas. Jefferson Ramos da Silva, de 31 anos, cunhado de Jorge, foi preso no imóvel.

“O apoio da Delegacia de Ferreira Gomes foi essencial. Eles nos passaram todas as coordenadas e informações precisas. Com isso, conseguimos tirar de circulação drogas, armas e dinheiro que, certamente, estariam alimentando o tráfico nas ruas”, destacou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.

Os dois presos foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, onde ficaram à disposição da Justiça.