Dorinaldo lidera Frente Parlamentar contra a malária na região amazônica com apoio da OPAS

Foi lançada oficialmente, nesta quarta-feira (18), na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em Brasília, a Frente Parlamentar pela Eliminação da Malária na Amazônia. O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) assumiu a presidência do colegiado, que reúne representantes do Congresso Nacional, da comunidade científica e de instituições nacionais e internacionais de saúde.

A Amazônia Legal concentra mais de 99% dos casos de malária no Brasil, cenário que exige ações urgentes e coordenadas. A nova Frente atuará como um fórum permanente para articular políticas públicas, fiscalizar ações do poder público e propor medidas legislativas para combater e eliminar a doença.

O evento contou com a presença de autoridades como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o diretor-geral da OPAS/OMS, Jarbas Barbosa, e o representante da OPAS no Brasil, Cristian Morales, além de parlamentares como Guilherme Boulos (PSOL-SP).

Em seu discurso, Dorinaldo destacou a importância da mobilização política no enfrentamento da doença. “Assumir a presidência desta Frente é assumir o compromisso com a vida. Não é aceitável que, em pleno século XXI, brasileiros e brasileiras ainda sofram com uma doença que pode ser prevenida e eliminada com política pública séria”, afirmou.

A criação da Frente se soma ao Plano Nacional de Eliminação da Malária — Elimina Malária Brasil — que prevê metas ambiciosas. Até 2025, a expectativa é reduzir os casos anuais para menos de 68 mil. Até 2030, a meta é diminuir para menos de 14 mil casos e eliminar a malária falciparum, com zero óbitos. A erradicação total da transmissão local está prevista até 2035.

O ministro da Saúde reforçou o compromisso do governo federal e destacou avanços no enfrentamento à doença, como o treinamento de quase 3 mil profissionais de saúde, o tratamento de mais de 7 mil pessoas e a ampliação das ações até 2026. Padilha também chamou atenção para a necessidade de intensificar a vigilância em regiões fora da Amazônia, onde a letalidade da doença é ainda maior.

A Frente Parlamentar promete acompanhar de perto a execução das metas, realizar audiências públicas, visitas técnicas e propor soluções legislativas que garantam os recursos e a efetividade das ações em todos os níveis de governo.