Dorinaldo vota contra aumento do IOF e cobra taxação de super-ricos como alternativa

Deputado do Amapá defende reforma tributária com foco na justiça social

Da REDAÇÃO

Durante votação na Câmara dos Deputados, o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) se posicionou contra o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e defendeu uma alternativa mais eficaz e justa: a tributação de grandes fortunas, lucros e dividendos dos super-ricos.

Vice-líder do governo, Malafaia argumentou que a medida teria impacto limitado na arrecadação, menos de 1,5% do total federal , mas afetaria diretamente a população que depende de crédito. “O custo dos empréstimos pode subir até 8% ao ano, num país onde o juro do cheque especial já ultrapassa 130%”, afirmou.

O parlamentar também criticou a ausência de debate amplo no Congresso e reforçou seu compromisso com uma reforma tributária mais justa.

“Educar o sistema fiscal para ser mais justo é dever do Parlamento. Por isso, votei contra essa proposta e sigo lutando por um modelo que combata as desigualdades de verdade.”