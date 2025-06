Dupla é presa nos Correios com encomenda de R$ 1 mil em notas falsas

Adulto e adolescente tentavam retirar a encomenda na agência do Centro de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma dupla foi flagrada na tarde desta quarta-feira (18) tentando retirar uma encomenda com R$ 1 mil em cédulas falsas na Agência Central dos Correios, no Centro de Macapá. A ação foi realizada pela Polícia Federal, em parceria com os Correios, após uma denúncia que levou os agentes até o local.

Durante a abordagem, os policiais encontraram oito cédulas falsas, sendo seis de R$ 100 e duas de R$ 200, todas com sinais de falsificação. Duas das notas, inclusive, apresentavam o mesmo número de série, um dos principais indícios usados na identificação de dinheiro falsificado.

Os envolvidos foram encaminhados para os procedimentos legais. Um dos suspeitos é menor de 18 anos e foi conduzido à delegacia especializada da Polícia Civil. O outro, maior de idade, recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Amapá, onde teve a prisão formalizada.

O material apreendido passará por perícia técnica, e os dois devem responder por crimes previstos na legislação penal brasileira, incluindo falsificação de moeda.