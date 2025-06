Em Goiás, MP apreende mais de 600 chips usados em golpes virtuais no Amapá

As investigações indicam que ele vinha agindo desde 2021 e lucrava até R$ 5 mil por mês com os crimes.

Por RODRIGO DIAS

Uma ação realizada nesta terça-feira (3), em um endereço residencial na cidade de Goiânia, resultou na apreensão de 693 chips telefônicos usados em fraudes virtuais. A operação, chamada de Vínculo Falso, faz parte de uma investigação que apura golpes aplicados por um homem que se passava por familiares de vítimas amapaenses para solicitar transferências bancárias.

Segundo as autoridades, o suspeito criava perfis falsos nas redes sociais utilizando fotos e informações de parentes das vítimas. As investigações indicam que ele vinha agindo desde 2021 e lucrava até R$ 5 mil por mês com os crimes. A identificação do golpista ocorreu após o recebimento de denúncias.

Durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, também foram localizados celulares, dinheiro em espécie, um notebook e chips ainda não utilizados — 93 deles estavam lacrados.

Os investigados deverão responder por falsidade ideológica, fraude eletrônica e organização criminosa, com penas que podem somar até 19 anos de prisão.

A operação faz parte da “Vínculo Falso” e foi conduzida pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e pelos Núcleos de Investigações dos Ministérios Públicos do Amapá e de Goiás.