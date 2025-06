Equatorial seleciona negócios sustentáveis para investir R$ 10 mil

Da REDAÇÃO

Empreendedores do Amapá e do Pará que atuam com iniciativas sustentáveis têm agora até o dia 30 de junho para se inscrever no edital MUDA, promovido pelo Via Floresta em parceria com o Instituto Equatorial. A seleção vai escolher 10 pequenos negócios de impacto socioambiental, sendo cinco de cada estado, que receberão capacitação, mentoria especializada e R$ 10 mil em recursos para investir diretamente em seus projetos.

O objetivo é fortalecer empreendimentos da sociobioeconomia que promovem o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Entre os segmentos contemplados estão agricultura familiar, cosméticos naturais, turismo de base comunitária, soluções ambientais, alimentos regionais, óleos vegetais e serviços com impacto social. Além dos 10 selecionados que receberão investimento direto, outros 50 empreendedores participarão de uma trilha de capacitação gratuita.

Para participar, é necessário que o negócio esteja em funcionamento há pelo menos um ano (não precisa ter CNPJ) e esteja localizado no Amapá ou Pará. As inscrições estão abertas pelo Instagram do @institutoequatorial ou no site www.viafloresta.net.