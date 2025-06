ESCÂNDALO: Secretário de Educação de Macapá aluga imóvel da tia por R$ 300 mil

Imóvel, localizado no bairro do Trem, não está aberto e vizinhos informaram não ter visto o local funcionando como órgão público

Por SELES NAFES

Uma investigação realizada pelo jornal Diário da Gente, e confirmada pelo Portal SelesNafes.Com, revelou que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Macapá alugou, por R$ 300 mil, um imóvel pertencente à tia do próprio titular da pasta, Madson Millor Rodrigues. O contrato foi firmado em 20 de novembro de 2024 com a empresa DB Imóveis, com o valor do aluguel mensal em torno de R$ 25 mil.

De acordo com o contrato, o imóvel, situado na Avenida Feliciano Coelho, 500, no bairro do Trem, serviria como “anexo da estrutura administrativa da divisão de material e patrimônio” da Semed.

No entanto, o local permanece fechado, sem identificação institucional ou movimentação de servidores. O Portal SN teve acesso a fotos do interior da casa que mostram caixas de documentos empilhadas de forma desorganizada, além de livros antigos e materiais aparentemente em desuso.

Segundo o jornal, o imóvel pertencia ao pai do secretário, e atualmente está registrado em nome de Marli Santana Rodrigues, sua tia. O Portal SN também teve acesso ao cadastro de imóveis da prefeitura onde ela consta como proprietária.

Questionado pelo Diário da Gente, Madson Millor teria reconhecido o vínculo familiar, mas afirmou que “funciona, sim, um anexo no local”. A declaração, no entanto, não foi confirmada pela vizinhança. Uma moradora da casa ao lado declarou nunca ter visto qualquer atividade da prefeitura no imóvel.

A Prefeitura de Macapá não se manifestou oficialmente até o fechamento desta matéria. A Câmara Municipal já discute cobrar explicações formais do secretário de Educação, e parlamentares sinalizam que, havendo indícios de irregularidades, irão exigir responsabilização dos envolvidos.

O espaço segue aberto para manifestação da senhora Marli Rodrigues e da Prefeitura de Macapá.