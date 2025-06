Escola abre inscrições para corrida de rua com 1 mil vagas e premiação em dinheiro

Prova será realizada no município de Santana, a 17 km de Macapá, e terá um percurso de 5 km.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Considerada uma das principais provas de rua pelos amantes do esporte no município de Santana, a 17 km de Macapá, a 2ª edição da Corrida da Escola Militar Afonso Arinos já tem data marcada: será realizada no dia 10 de agosto, com percurso de 5 km e premiação em dinheiro. O anúncio foi feito na última quinta-feira (29), durante um coquetel de lançamento da programação.

Segundo os organizadores, a corrida mantém seu principal objetivo, que é incentivar a prática esportiva e de lazer, envolvendo tanto os alunos quanto a comunidade em geral. Nesta edição, serão ofertadas mil vagas, com possibilidade de ampliação conforme a demanda. A prova também marca as comemorações pelo Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto.

De acordo com o diretor da Escola Militar Afonso Arinos, major Leandro Cruz, a organização está cuidando de todos os detalhes para repetir o sucesso do ano anterior.

“Essa é uma prova que já faz parte do calendário de corridas de rua. Mesmo sendo apenas a segunda edição, no ano passado foi um sucesso, e isso aumentou a nossa responsabilidade. Definimos a data e agora vamos planejar tudo para oferecer aos alunos e corredores uma boa estrutura”, destacou Cruz.

A corrida será dividida em categorias. Na principal, o vencedor receberá R$ 1 mil. Estudantes, cadeirantes e deficientes visuais também terão premiação em dinheiro. A prova será realizada no bairro Acquaville, em um percurso já conhecido pelos corredores.

A atleta Silene Duarte, integrante de uma equipe de corrida, reforça a importância do evento:

“No ano passado, participamos da prova, que foi muito bem organizada. Estamos nos preparando novamente, treinando no local do percurso. Esperamos a mesma organização e pontualidade deste ano”, afirmou.

As inscrições começaram nesta sexta-feira (30) e seguem até o dia 6 de agosto, NESTE LINK.