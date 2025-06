Escola que homenageia deputado falecido em queda de avião será entregue nesta segunda

A unidade, uma das mais tradicionais de Macapá, recebeu investimento de R$ 6,7 milhões em obras e mobiliário. Entre as novidades está um jardim sensorial para estudantes autistas.

O Governo do Amapá anunciou para esta segunda-feira (16) a entrega da Escola Estadual Dr. Coaracy Nunes. Localizado no Centro de Macapá, o estabelecimento de ensino foi totalmente reformado e modernizado.

A unidade, uma das mais tradicionais da capital, recebeu investimento superior a R$ 6,7 milhões em obras e mobiliário, com foco em acessibilidade e segurança para a comunidade escolar. O prédio estudantil agora possui três pavilhões, com 12 salas de aula, quadra de esporte, sala de dança, sala de artes, biblioteca, auditório e outros espaços de aprendizagem.

Além da importância para a educação, a escola carrega no nome a memória de Coaracy Gentil Monteiro Nunes, político que se tornou uma das figuras mais relevantes da história do Amapá. Advogado, ele foi o primeiro deputado federal eleito pelo então Território Federal do Amapá, cargo que exerceu em três mandatos consecutivos, entre 1947 e 1958.

Coaracy Nunes ficou conhecido como o “Deputado da Amazônia”, pela forte atuação em defesa da região. Foi responsável por projetos estruturantes para o desenvolvimento do Amapá, como a criação da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e a viabilização da construção da Usina Hidrelétrica do Paredão, que hoje leva seu nome.

O legado de Coaracy Nunes, no entanto, foi interrompido tragicamente no dia 21 de janeiro de 1958, quando ele, o promotor Hildemar Maia e o piloto Hamilton Silva morreram na queda de um avião de pequeno porte, no município de Itaubal. O grupo retornava de uma viagem a Carmo do Macacoari, quando a aeronave sofreu uma pane e caiu em uma área de mata fechada.

Modernização e acessibilidade

A reforma da Escola Estadual Dr. Coaracy Nunes inclui diversas melhorias estruturais. Foram feitas substituição completa de forro, pintura, instalação de pisos em korodur e bloquetes de concreto, além da modernização da quadra poliesportiva, biblioteca, auditório, laboratórios e banheiros.

Um dos destaques é o investimento em acessibilidade e inclusão, com a construção de banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCDs), instalação de piso tátil, reforma da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a criação de um jardim sensorial para estudantes autistas, uma inovação na rede pública estadual.

Todas as salas de aula foram equipadas com lousas de vidro temperado e novo mobiliário, oferecendo um ambiente mais confortável e adequado para alunos e professores. A escola funciona em regime de tempo integral e atende atualmente 265 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, com uma equipe de 88 funcionários, sendo metade composta por professores.

Acesso mais seguro

Outra mudança importante está no acesso principal da escola. Antes pela Avenida Mendonça Júnior, via de intenso fluxo e próxima ao Hospital de Emergências (HE), agora o acesso será pela Avenida Salgado Filho, proporcionando mais segurança para estudantes, servidores e visitantes.