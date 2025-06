Estado propõe reajustes na Saúde e implementa novo plano de cargos no Meio Ambiente

Medidas visam valorização de servidores e melhoria nos serviços públicos; investimentos superam R$ 24 milhões, segundo governo.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O governo estadual anunciou uma série de medidas para reestruturar as carreiras na Saúde e no Meio Ambiente, com reajustes salariais escalonados até 2027 e a implementação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para servidores ambientais, aguardado há 14 anos. As propostas têm como objetivo melhorar a remuneração dos funcionários públicos e qualificar os serviços prestados à população.

Saúde

Na área da Saúde, o Executivo encaminhou uma proposta de recomposição salarial para servidores de nível médio e superior — com exceção dos médicos, que já tiveram seus reajustes definidos anteriormente. Os ajustes serão progressivos, podendo chegar a 40% para nível médio e 42% para nível superior até 2027.

Outra mudança significativa é a redução da tabela salarial, que passará de 24 para 21 padrões, simplificando a estrutura e garantindo ganho real principalmente para servidores próximos à aposentadoria. O investimento estimado é de R$ 24 milhões, e a proposta está em análise pelas categorias e sendo debatida na Mesa-SUS, instância de negociação entre governo e entidades representativas.

Novo PCCS após 14 anos

Já para os servidores do Meio Ambiente, foi anunciado um novo PCCS, o primeiro em 14 anos, contemplando 16 categorias do setor. Entre as principais inovações estão:

Atualização de nomenclaturas e funções para adequação às demandas atuais;

Reconhecimento por titulação e progressão horizontal na carreira;

Criação de novos cargos em áreas como Meteorologia, Zootecnia e Recursos Hídricos;

Implantação da Gratificação de Desempenho (GMA);

Programa de Aperfeiçoamento e Pós-graduação para capacitação continuada.

Compromisso com o serviço público

Em nota, o governo destacou que as medidas reforçam o compromisso com a valorização do funcionalismo e a melhoria dos serviços prestados à população. “São setores estratégicos para o desenvolvimento do Amapá, e essas mudanças refletem um esforço para modernizar a administração pública e garantir condições justas aos servidores”, afirmou o secretário de Gestão.

As propostas seguem em discussão com as categorias envolvidas, e a expectativa é que os reajustes na Saúde e a implementação do PCCS no Meio Ambiente sejam consolidados ainda neste ano.