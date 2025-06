Estrela do Norte brilha e fatura o ‘Terreirão do Povo’ e a ‘Garota FEFAP’

A quadrilha se destacou ao conquistar títulos importantes no primeiro fim de semana de eventos juninos no Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O mês de junho começou com força total, e o primeiro fim de semana já foi marcado por grandes emoções para as agremiações juninas do Amapá. A quadrilha Estrela do Norte se destacou ao conquistar títulos importantes tanto no Terreirão do Povo quanto no concurso Garota FEFAP, consolidando-se como uma das principais forças do movimento junino no estado.

Triunfo

A 23ª edição do Terreirão do Povo, tradicional concurso promovido pela quadrilha Simpatia da Juventude, foi realizada na quadra da escola Azevedo Costa, no bairro do Laguinho, e agitou os amantes do São João por três dias.

Na categoria tradicional, a quadrilha Garota Safada ficou com o primeiro lugar. Já na categoria inéditas, houve empate técnico entre os grupos Explode Coração, de Porto Grande, e Tradição Junina, de Santana.

O grande destaque, no entanto, foi a Estrela do Norte, campeã da categoria principal, a “campeã das campeãs”. Com o tema “Isso é o Amapá: minha identidade, meu orgulho, meu lugar!”, a quadrilha exaltou a beleza e a força do jeito de ser do povo amapaense.

Atual campeã do “Arraiá do Mercado Central”, promovido pela Prefeitura de Macapá, e do “Arraiá do Meio do Mundo”, apoiado pelo Governo do Estado, a Estrela do Norte representará o Amapá no Campeonato Nacional de Quadrilhas da Confebraq, que acontecerá em julho.

Brilho no Garota FEFAP

Menos de 24 horas após o título no Terreirão do Povo, a Estrela do Norte voltou a brilhar. Com sua miss caipira, Shayene Gonçalves, o grupo venceu o concurso Garota FEFAP, que elege a corte oficial do São João amapaense.

Mesmo com os pés machucados pela apresentação anterior, Shayene encantou público e jurados com o tema “A guerreira originária e a resistência ancestral: descolonizando a história do Amapá nesta noite de arraiá”, e garantiu mais um troféu para a coleção da quadrilha.

Shayene empatou em primeiro lugar com Ítala Campos, representante da quadrilha Revelação. Na categoria tradicional, a vencedora foi Lenny Patrícia, da Rosa dos Ventos. Na categoria diversidade, quem levou o título foi Saphira Modesto, da Simpatia da Juventude. Já na categoria casal de noivos, os campeões foram Day e Ivan, do grupo Guerreiros de Fogo. Robson Tavares foi eleito o Garoto FEFAP. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (2).

Os meses de junho e julho prometem mais apresentações e disputas acirradas, consolidando o calendário junino como um dos mais vibrantes e aguardados do Amapá.