Estudantes com talento para música ganham instrumentos novos

Doação foi para o Projeto Clube da Música desenvolvido na Escola Estadual Augusto Antunes, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Os alunos que participam do projeto Clube da Música, desenvolvido na Escola Estadual Augusto Antunes, em Santana, município da região metropolitana de Macapá, acabam de ganhar um incentivo importante para continuar as atividades. Na última sexta-feira (30), o grupo foi contemplado com instrumentos musicais novos, que serão utilizados durante as aulas.

A doação foi feita pelo senador Randolfe Rodrigues (PT), que conheceu de perto o projeto, em funcionamento há seis anos. Entre os equipamentos entregues estão cabos, mesa de som, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, caixas de som, pedestais e microfones.

O Clube da Música oferece aulas teóricas e práticas, com o objetivo de desenvolver o talento musical dos participantes e também formar futuros profissionais no segmento.

“Desde a nossa fundação, a gente vem descobrindo alunos com enorme potencial para a música, seja cantando ou tocando algum instrumento. Notávamos a necessidade de mais instrumentos, pois nem todos os estudantes têm condições financeiras de adquirir um. Por isso, estamos muito felizes com essa conquista”, afirmou Cláudio Loiola, professor responsável pelo projeto.

Além da formação musical, o projeto tem promovido impactos positivos no desenvolvimento social e emocional dos alunos. A Escola Estadual Augusto Antunes funciona em regime integral, e segundo o diretor Franciley Corrêa, muitos estudantes chegam com quadros de ansiedade e encontram na música uma forma de superação.

“A gente percebe que aquele aluno tímido, com dificuldades comportamentais ou até em crise de ansiedade, passa a se expressar melhor e descobre um grande talento. A música tem proporcionado isso aos nossos estudantes”, destacou o diretor.

Ao conhecer o projeto, o senador Randolfe Rodrigues decidiu se tornar um apoiador, reconhecendo a seriedade da iniciativa e o potencial de revelação de novos talentos.

“Fiquei maravilhado ao conhecer o projeto. Vi de perto as dificuldades e decidi colaborar. Hoje estamos entregando esses instrumentos com a expectativa de que, num futuro próximo, possamos ver surgir novas vozes e músicos interpretando as belas canções do Amapá e do Brasil”, finalizou o parlamentar.