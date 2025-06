Ex-governador relembra briga com a Alap e conspiração durante eleição

João Capiberibe relembrou esse e outros casos em sua trajetória política do 1º episódio do Memória Viva

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-governador do Amapá, João Capiberibe (1995-2002), disse ter sido vítima de uma conspiração que envolvia notícias falsas produzidas pela então TV Amapá (Rede Amazônica) sob suposta encomenda de um candidato na eleição de 1994, quando foi eleito governador pela primeira vez. Foi na estreia do podcast Memória Viva, do jornalista Renivaldo Costa.

Capiberibe não citou nome, mas disputava o segundo turno daquele ano diretamente contra o então senador Jonas Pinheiro (PTB).

“Se a emissora não tivesse sido tirada do ar por 24h pela justiça eleitoral, a gente perdia aquela eleição”, disse ele.

Capi também relembrou a briga histórica com a Assembleia Legislativa por orçamento, que teve como desdobramento o afastamento dele do cargo, numa situação revertida horas depois pela justiça. Pioneiro na ideia do desenvolvimento sustentável, ele também revelou que algumas pessoas tinham medo de encontrá-lo pessoalmente.