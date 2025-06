Ex-presidente da CTMac afirma na Câmara que prefeitura custeava empresa de ônibus

Em razão da gravidade das declarações, Patrícia Almeida será convocada para depor dia 24 de junho no Plenário da Câmara de Macapá.

A ex-presidente da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), Patrícia Almeida Barbosa, admitiu que a autarquia municipal era responsável por custear financeiramente a empresa de ônibus Nova Macapá. A revelação foi feita durante depoimento à Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores, no dia 6 de junho, e levantou sérias suspeitas sobre a relação entre o poder público e a operadora privada do sistema de transporte coletivo.

Segundo Patrícia, a empresa realmente funcionava em uma garagem pertencente à Prefeitura de Macapá, localizada na Rodovia AP-70, o que contraria o que está previsto no edital de chamamento público para a prestação do serviço.

A declaração foi dada após questionamento do vereador Josélio “É mais Saúde”, que indagou sobre a legalidade da CTMac abrigar uma empresa privada em um espaço público. Em resposta, Patrícia justificou que a medida foi adotada diante da necessidade urgente de atender à população com ônibus em circulação, e que todas as ações foram feitas com a anuência do prefeito Antônio Furlan.

Ainda durante o depoimento, a ex-presidente confirmou que a filial da empresa Nova Macapá foi aberta apenas dias após o credenciamento pela CTMac. Questionada sobre a razão dessa abertura tardia, ela afirmou não saber o motivo.

Patrícia Barbosa também revelou que responde a uma ação judicial (Processo nº 6015043-71.2024.8.03.0001), na qual a empresa Nova Macapá também figura como ré. Além disso, é alvo de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, onde é acusada de falsificação de documento público — especificamente o edital de chamamento — supostamente com o objetivo de favorecer determinadas empresas de ônibus.

Diante da gravidade das declarações e, principalmente, da afirmação de que o prefeito Antônio Furlan tinha conhecimento de todas as ações da CTMac, a ex-presidente será convocada novamente pela Câmara de Vereadores.

A nova oitiva está marcada para o dia 24 de junho e ocorrerá no Plenário. A convocação foi assinada pelo vereador Ruzivan Pontes, que preside a Comissão de Transportes.