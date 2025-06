Extraditados, presos por trabalho escravo e homicídio são entregues à PF na Ponte Binacional

Brasileiros capturados pela polícia francesa foram entregues à Polícia Federal na fronteira com o município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Dois foragidos da Justiça brasileira foram extraditados da Guiana Francesa e entregues à Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (11), na Ponte Binacional Franco-Brasileira, que liga o município de Oiapoque (AP) ao território ultramarino europeu. Eles são acusados de crimes graves como trabalho escravo, homicídio qualificado, tráfico internacional de armas e participação em organização criminosa.

A entrega foi realizada por agentes do Centre Pénitentiaire de Remire-Montjoly, penitenciária localizada na capital Caiena, e contou com a atuação do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Amapá.

Os dois estavam foragidos desde abril de 2024 e figuravam na lista vermelha de procurados internacionais da Interpol. Eles foram alvos da Operação Boulanger, deflagrada para desarticular uma organização criminosa transnacional que operava na fronteira norte do Brasil com a Guiana Francesa.

Segundo as investigações, os crimes começaram no município de Oiapoque e se estenderam ao garimpo Boulanger, em território francês, onde diversos brasileiros teriam sido submetidos a condições análogas à escravidão.

As autoridades apuram se os suspeitos lideraram uma invasão armada ao local, onde garimpeiros foram forçados a trabalhar sob ameaça de morte, jornadas exaustivas e sem possibilidade de comunicação ou fuga. Há, ainda, indícios de que uma das vítimas tenha sido assassinada.

A extradição foi autorizada com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e França (Decreto nº 5.258/2004), após a decretação da prisão preventiva no exterior. Após a entrega formal, os presos foram levados à Delegacia da PF em Oiapoque, onde permanecem à disposição da Justiça Federal da 1ª Região – responsável pelo julgamento dos acusados.