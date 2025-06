Extrativista está há 9 dias perdido na mata

Rafael desapareceu na região do Rio Paru, no sul do Amapá, em uma área próxima à divisa com Almeirim, no Pará.

Por RODRIGO DIAS

Familiares e amigos estão à procura de Rafael Duarte Procópio, castanheiro de 30 anos, que está desaparecido há nove dias na região de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

De acordo com o ex-prefeito do município, Márcio Serrão, Rafael sumiu na região do Rio Paru, em uma área próxima à divisa com o município de Almeirim, no estado do Pará.

“Ele saiu para abrir caminho até um castanhal e desapareceu na região”, relatou Serrão.

Equipes formadas por amigos e “matreiros” – pessoas com amplo conhecimento da floresta – estão mobilizadas e atuam de forma incansável nas buscas por Rafael.

Além disso, as autoridades de Laranjal do Jari acionaram o Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá, que reforça a operação com buscas aéreas e terrestres, utilizando recursos especializados para tentar localizar o trabalhador.

A família e os colegas mantêm a esperança de encontrar Rafael com vida, enquanto as equipes seguem explorando a densa área de mata.