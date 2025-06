Faccionado morre durante operação de enfrentamento ao crime organizado

Ocorrência foi no município de Porto Grande, a 108 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito de integrar a facção criminosa Família Terror do Amapá morreu baleado em confronto com a Polícia Militar, neste sábado (14), no município de Porto Grande, a 108 km de Macapá.

O caso ocorreu no Bairro Nova Esperança, durante uma operação de enfrentamento ao crime organizado, composta pela Força Tática e a Companhia de Choque do Bope.

As informações repassadas pelos investigadores da Polícia Civil aos militares do serviço de inteligência da PM eram de que Railson Alves da Silva, o ‘Gago’, de 19 anos, estaria armado e comercializando drogas na cidade.

Segundo a PM, durante a averiguação da denúncia, os militares da Companhia de Choque avistaram um indivíduo com as mesmas características repassadas e tentaram abordá-lo. Contudo, o suspeito não obedeceu às ordens de parada e passou a atirar contra a patrulha.

Após o ataque, os policiais disseram que o atirador correu e se abrigou em uma residência. Lá, acabou baleado ao abrir fogo pela segunda vez, numa clara tentativa de matar os policiais.

Quando o socorro de urgência chegou ao local, por volta de 13h45, ‘Gago’ já não apresentava sinais vitais.

Com ele, foram encontrados uma pistola 9mm e 14 porções de maconha, que foram recolhidos para perícia.