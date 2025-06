Êxodo1

Em Êxodo, encontramos a iniciativa de duas mulheres que desafiaram a ordem de genocídio do homem mais poderoso do mundo naquela época. O faraó do Egito ordenou o assassinato em massa de todos os primogênitos, os primeiros filhos. Elas se tornaram símbolos de que fé e ação são inseparáveis. Há momentos em que se calar diante da opressão é participar dela. Veja a análise de Êxodo 1 e tenha uma ótima sexta com nosso Deus e Salvador Jesus!