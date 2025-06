Filho se emociona ao ouvir ‘eu te amo’ da mãe em evento sobre autismo na ALAP

Filho, que tem 38 anos, chorou de gratidão. Evento de conscientização sobre o autismo foi realizado pela Assembleia Legislativa do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um momento de pura emoção marcou o evento de conscientização sobre o autismo, realizado nesta segunda-feira (16), na Assembleia Legislativa do Amapá (ALAP). Em meio ao público, a reportagem do portal SelesNafes.com presenciou a comovente declaração de amor da servidora pública Dinalva Smith ao filho caçula, Elton Smith, de 38 anos. Elton se emocionou e chorou de alegria ao ouvir as palavras da mãe.

Mãe de três filhos, Dinalva dedicou a vida ao cuidado de Elton, que tem uma deficiência oculta. Embora nunca tenha recebido um diagnóstico formal, ela não tem dúvidas de que ele é autista. Durante o evento, Dinalva compartilhou as dificuldades enfrentadas ao longo de quase quatro décadas — um tempo em que o acesso a diagnóstico, tratamento e apoio público para pessoas com autismo era escasso.

“Ele já deixou de ser convidado para festas de aniversário por ser imperativo. Foi — e ainda é — uma luta diária. Em eventos, sofria com olhares e comentários preconceituosos. Na nossa cidade, não havia muitos recursos, então precisávamos buscar ajuda fora”, desabafou.

Apesar dos obstáculos, ela destaca que, com amor, dedicação e tratamento, Elton evoluiu e hoje leva uma vida feliz e respeitada.

Dinalva fez questão de destacar os avanços obtidos nos últimos anos. É por isso que acompanha o filho em todas as atividades no Centro Educacional Raimundo Nonato Dias Rodrigues, que participou do evento conduzido pela presidente da ALAP, deputada Alliny Serrão.

“A roda de incentivo é válida, já melhorou bastante e a gente espera que melhore mais ainda, porque tem gente que realmente não tem condições. Hoje é uma bênção participar de eventos que defendem essas causas”, afirmou, destacando também os desafios que persistem, como a escassez de profissionais especializados, neuropediatras e exames específicos.

Antes de concluir, Dinalva fez uma declaração que emocionou a todos:

“Ele representa tudo para mim. É meu mundo. Eu vivo por ele. Ele é minha vida.”

Ao ouvir as palavras cheias de amor, Elton chorou de alegria e gratidão. Com a voz embargada, respondeu:

“Obrigado por tudo, mãe.”

Depois, os dois voltaram para casa. A luta por respeito e inclusão continua.