Finalmente, alguém vai fazer algo pela Estrada de Ferro do Amapá

Por SELES NAFES

É impossível passar pela BR-210, a cerca de 15 km de Macapá, e não perceber a composição de vagões abandonada há mais de 10 anos. Milhões de reais em patrimônio do Amapá apodrecendo e sendo depenado. Agora, o Ministério Público anunciou que vai investigar outra parte do desmonte, desta vez na empresa que deveria estar guardando o que restou da EFA.

A investigação está sob responsabilidade da promotora Socorro Pelaes. Há relatos de retirada de maquinário da antiga oficina de manutenção, sob a guarda de uma empresa designada como fiel depositária.

Também há informações de que locomotivas que ainda estavam em bom estado de conservação estariam sendo desmontadas, com peças retiradas e enviadas para destinos desconhecidos. Após o desmonte, as estruturas vazias seriam devolvidas ao local original, supostamente para simular a integridade do patrimônio.

Segundo o MP, moradores, ex-funcionários da antiga mineradora Icomi e ativistas culturais encaminharam fotos, vídeos e apelos à promotoria pedindo providências. O Portal SelesNafes.Com denunciou em diversas reportagens o desmonte dos vagões paralisados na BR-210, desde o fim das atividades da Anglo Ferrous, em 2013, após o desabamento do porto de Santana que deixou seis operários mortos.

A Icomi operou na extração de manganês entre 1953 e 1998. A estrada de ferro liga Serra do Navio (onde ficavam as minas) ao Porto de Santana, por cerca de 100 km.

Na última sexta-feira (30), o tema foi debatido em audiência pública na Câmara Municipal de Santana, com representantes do MP, do Governo do Estado, Assembleia Legislativa e de pesquisadoras da Unifap. A ideia é desenvolver uma proposta para utilização turística da estrada de ferro.

Além do inquérito que vai investigar o desmonte, a audiência serviu para formar um grupo de trabalho para conduzir o diálogo e a proposta de reutilização e preservação do patrimônio.