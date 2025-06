Foragido condenado até 2045 é capturado pela Rotam

Por OLHO DE BOTO

Militares da Rotam/Bope prenderam nesta sexta-feira (20) um foragido da Justiça com mandado de prisão definitiva válido até 2045, decorrente de condenação por crime de roubo. A abordagem aconteceu em frente a um lava-jato no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Fábio Alexandre dos Santos, de 31 anos — conhecido como “Fabinho” — estava na Avenida 13 de Setembro, próximo à esquina com a Rua Hamilton Silva, quando avistou a aproximação da viatura e tentou esconder o rosto, entrando rapidamente em um estabelecimento comercial.

A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais, que realizaram a abordagem e consultaram o banco de dados. A pesquisa revelou que havia contra ele uma condenação com trânsito em julgado, estipulando 20 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Após ser detido, Fabinho foi apresentado ao delegado plantonista no Ciosp do Pacoval e permanece à disposição da Justiça do Amapá.