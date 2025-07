Foragido do MA é preso no AP após aplicar golpe em policial militar

Assaltante conhecido como Pipira Preta ainda tentou escapar da embarcação, mas foi preso por policiais civis da 1ª Delegacia de Santana.

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante procurado pela Justiça do Estado do Maranhão foi capturado na última sexta-feira (27), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O foragido se preparava para deixar o Estado do Amapá em uma embarcação, quando foi surpreendido por policiais civis da 1ª DPS, com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações da Sejusp.

Além de possuir um mandado de prisão por roubo, válido até 2043, no Amapá, Gerferson Guterres Pereira, também conhecido como ‘Pipira Preta’, vinha atuando na prática de estelionato.

A Polícia ainda não esclareceu a dinâmica dos golpes cometidos na cidade de Macapá por ‘Pipira Preta’, apenas revelou que o caso está relacionado à venda de terreno e que uma das vítimas teria sido um policial militar.

O foragido segue preso no Amapá e, posteriormente, deverá ser recambiado para o Estado do Maranhão.