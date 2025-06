Forrozão do Tio Gigante reúne as maiores quadrilhas juninas do AP em disputa hoje

Concurso dos quadrilheiros ocorre neste sábado (28) e domingo (29), em Santana. Em 2025, evento chega a sua 32ª edição.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Considerado um dos eventos culturais mais tradicionais e concorridos do Amapá, o Lendário Forrozão do Tio Gigante movimenta Santana neste fim de semana com uma programação intensa na Vila Olímpica do município, localizado a 17 km de Macapá.

A principal atração ocorre neste sábado (28) e domingo (29), com o aguardado concurso de quadrilhas juninas, reunindo as maiores agremiações do estado num verdadeiro espetáculo de cores, coreografias e tradição popular. Os grupos competem nas categorias tradicional e estilizada, em disputas que fazem parte do calendário estadual de festividades juninas.

Desde quinta-feira (26), o público já acompanha atrações gospel, que abriram o evento. A partir de sexta-feira, a festa ganhou ritmo com shows culturais, apresentações folclóricas, concurso de toadas e venda de comidas típicas e artesanato.

Com estrutura montada para receber milhares de pessoas — incluindo palco, arquibancadas, barracas e tendas —, o evento oferece oportunidade de geração de renda para centenas de trabalhadores informais e pequenos empreendedores.

De acordo com a organização, mais de 10 mil pessoas devem passar pelo espaço até o encerramento do evento. Para o idealizador do forrozão, o popular Tio Gigante (Berlarmino Borges), o evento representa mais que cultura: é uma forma concreta de movimentar a economia local.

“A gente chega a mais um ano para celebrar um evento que representa muito mais que um festejo cultural. O lendário forrozão significa oportunidade de renda para os empreendedores de Santana”, afirmou.

Ele destaca que todas as vagas para comerciantes se esgotaram rapidamente após o lançamento do credenciamento, o que confirma a expectativa de mais uma edição de sucesso.