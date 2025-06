‘Glorifica Santana’ terá 28 atrações para duas noites de louvor e adoração

Evento vai ocorrer em Santana, município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Na sua 3ª edição, o evento cristão Glorifica Santana já definiu as datas de realização: será nos dias 26 de junho e 5 de julho, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Organizado por um grupo de igrejas de diferentes denominações, o objetivo do encontro é promover a evangelização por meio de momentos de louvor, adoração e pregação da palavra de Deus.

A programação contará com 28 atrações que representam a diversidade da cultura cristã, incluindo apresentações musicais, dança, teatro, performances e até DJ’s. No dia 26 de junho, o evento acontecerá na Vila Olímpica, no bairro Nova Brasília. Já no dia 5 de julho, a Praça Cívica será o palco das celebrações.

Adilson Chaves, integrante da comissão organizadora, destacou a proposta inclusiva e espiritual do evento:

“É um evento cristão, independente de denominações, que tem o intuito de reunir pessoas para glorificar a Deus, declarar e reconhecer tudo que Ele tem feito e continua fazendo em suas vidas. Uma grande celebração para todos os públicos, com louvores, adoração e palavra. O evento também oportuniza o conhecimento da palavra de Deus”, afirmou.

Na edição de 2024, realizada em apenas um dia, a estimativa foi de participação de mais de 300 pessoas. Este ano, com dois dias de programação, a expectativa é de um público ainda maior.

Além da evangelização, o Glorifica Santana também busca incentivar o empreendedorismo, disponibilizando espaços para empreendedores cristãos comercializarem produtos e serviços. Esses espaços serão ocupados por membros de igrejas, ministérios, congregações e comunidades do cenário gospel local.

“Esse é um momento de união, oração e transformação. Vamos espalhar o amor de Cristo na nossa comunidade santanense. Este ano serão dois dias de evento, e contamos com a presença de todos para juntos glorificarmos o nome do Senhor e levarmos sua palavra a mais pessoas. Além disso, quem quiser comercializar seus produtos, terá essa oportunidade”, concluiu Adilson Chaves.